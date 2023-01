NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: specifiche confermate

2 January 2023 – 10:42

NVIDIA ha pubblicato per errore una pagina della GeForce RTX 4070 Ti con 12 GB di memoria GDDR6X, confermando nome e specifiche.

