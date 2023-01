Microsoft-Activision: udienza preliminare il 3 gennaio

2 January 2023 – 9:44

Domani 3 gennaio è prevista la prima udienza preliminare tra Microsoft e la FTC che riguarda l’acquisizione di Activision Blizzard.

The post Microsoft-Activision: udienza preliminare il 3 gennaio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico