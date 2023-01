Apple Pencil potrebbe diventare uno strumento contagocce reale

2 January 2023 – 12:37

Un brevetto di Apple da poco scoperto descrive un nuovo modo di usare Apple Pencil, come se fosse una sorta di contagocce per il mondo reale.

Fonte: Punto Informatico