Riparte la Serie A: con la nuova offerta TIMVISION c’è tutto il calcio a prezzo scontato

31 Dicembre 2022 – 10:45

TIMVISION è ora disponibile con canone scontato e attivazione gratuita: per massimizzare i vantaggi si può scegliere l’offerta con la fibra TIM

The post Riparte la Serie A: con la nuova offerta TIMVISION c’è tutto il calcio a prezzo scontato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico