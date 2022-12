Green Pass addio e multe sospese per gli over 50

31 December 2022 – 12:21

Nell’ultima legge dell’anno è stato definitivamente cancellato il Green Pass e sono state sospese le multe per gli over 50 non vaccinati entro giugno.

