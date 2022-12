Digitale terrestre: il Decoder Edision Ping T2/C è un affare a 26€

31 December 2022 – 10:10

Affrettati perché su Amazon a soli 26€ trovi uno dei decoder più prestanti sul mercato, il Decoder DVB-T2 Edision Ping T2/C: una vera bomba.

The post Digitale terrestre: il Decoder Edision Ping T2/C è un affare a 26€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico