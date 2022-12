Cybercrime: e-commerce bersaglio principale del 2023

31 December 2022 – 15:41

Il settore dell’e-commerce subirà perdite per oltre 48 miliardi di dollari, a causa dell’aumento degli attacchi informatici nel corso del 2023.

The post Cybercrime: e-commerce bersaglio principale del 2023 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico