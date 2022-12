IPO (Initial Public Offering): cos’è, come funziona e come acquistare nuove azioni al prezzo dell’IPO

30 December 2022 – 12:43

Qual è il significato di IPO in finanza? Come funziona un IPO e come si fa a partecipare? Lo spieghiamo in questa guida completa sul tema.

The post IPO (Initial Public Offering): cos’è, come funziona e come acquistare nuove azioni al prezzo dell’IPO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico