iPhone 14 Pro: Foxconn porta la produzione al 70%

30 December 2022 – 13:18

Foxconn ha riportato la capacità produttiva al 70%, ma ora le vendite degli iPhone 14 Pro potrebbero essere limitate dalla diffusione del COVID-19.

