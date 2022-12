COVID-19: tornano mascherine e smart working?

30 December 2022 – 15:43

Una circolare del Ministero della Salute consiglia le mascherine in spazi chiusi e lo smart working, in caso di maggiore diffusione del COVID-19.

The post COVID-19: tornano mascherine e smart working? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico