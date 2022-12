Banda larga: risultati raggiunti da Infratel nel 2022

30 December 2022 – 18:05

Infratel Italia ha pubblicato i risultati raggiunti nel 2022 per ridurre il digital divide attraverso vari progetti, tra cui quelli finanziati dal PNRR.

