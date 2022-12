Apple A17 Bionic: maggiore efficienza per iPhone 15

30 December 2022 – 9:52

Il chip Apple A17 Bionic degli iPhone 15 verrà realizzato da TSMC a 3 nanometri e offrirà un’efficienza fino al 35% migliore dell’attuale A16 Bionic.

