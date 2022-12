Samsung svela un frigorifero con schermo da 32 pollici

29 December 2022 – 18:46

Il nuovo Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub Plus ha uno schermo touch full HD da 32 pollici e supporta il servizio Google Foto, oltre a OneDrive.

Fonte: Punto Informatico