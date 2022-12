Mezzi pubblici: tra rincari, attese e utenti in calo, come va in Italia

29 Dicembre 2022 – 9:20

I numeri raccolti dall’app Moovit parlano di un’attesa media alla fermata di 14 minuti. E di un utilizzo in calo dopo la pandemia. In Sicilia tempi doppi rispetto al resto del paese. Mentre a livello europeo Londra batte tutti per efficienza

Fonte: Wired