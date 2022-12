iPhone 15 Ultra: Foxconn non sarà l’unico produttore

29 December 2022 – 10:40

TrendForce prevede che per la produzione di iPhone 15 Ultra Apple non si affiderà solo a Foxconn, ma dovrebbe entrare in gioco pure Luxshare.

