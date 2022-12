TikTok: vietata l’app sui dispositivi dei politici

28 December 2022 – 18:09

L’app di TikTok deve essere eliminata dai dispositivi dei politici statunitensi, in quanto rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale.

