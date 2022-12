Parkinson: Un “cervello in scatola” che dorme e si sveglia ci aiuterà a capirlo

28 Dicembre 2022 – 18:20

Al via Nap, un progetto di ricerca del centro Piaggio di Pisa che ha l’obiettivo di costruire mini-cervelli in provetta in grado di dormire e svegliarsi come quelli reali. E capire se e come la qualità del sonno è legata all’insorgenza della malattia

Fonte: Wired