LastPass breach: omissioni, mezze verità e bugie

28 December 2022 – 10:18

Un ricercatore di sicurezza ha evidenziato diverse omissioni, mezze verità e bugie nel comunicato di LastPass sull’intrusione avvenuta ad agosto.

