iPhone 14: tempi di consegna di nuovo normali

28 December 2022 – 10:21

Gli analisti di JP Morgan informano che i tempi di consegna di iPhone 14 sono migliorati e sembrano essere tornati a livelli pre-pandemia.

Fonte: Punto Informatico