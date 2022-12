Mastodon: rischi legali per i gestori dei server

27 December 2022 – 13:01

Creare un server Mastodon è piuttosto semplice, ma gli amministratori devono conoscere e rispettare diverse leggi per evitare denunce e sanzioni.

Fonte: Punto Informatico