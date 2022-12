Conviene lasciare i soldi sul conto corrente? Ecco l’alternativa

27 Dicembre 2022 – 19:45

Invece di tenere i soldi sul conto corrente, si potrebbe optare per una soluzione più redditizia: il conto deposito di Illimity. Ecco perché.

The post Conviene lasciare i soldi sul conto corrente? Ecco l’alternativa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico