Chi è Eman Rus, il re dei fotomontaggi

27 December 2022 – 14:00

L’identità nascosta di un artista crea sempre molta curiosità, ma molte volte è anche il modo migliore per continuare a fare quello che si vuole. Eman Rus ha trovato la chiave per intrecciare il suo lavoro di grafico con la satira politica, l’attualità e non solo

Fonte: Wired