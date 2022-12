Addio App Immuni: il 31 dicembre sarà ufficialmente spenta

27 December 2022 – 16:23

Il 31 dicembre non sarà più possibile scaricare Immuni, né usare l’app per l’acquisizione dei Green Pass: il tramonto del progetto.

Fonte: Punto Informatico