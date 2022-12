RisePro: nuovo info-stealer nascosto nei crack

26 December 2022 – 10:20

RisePro è un nuovo info-stealer, distribuito tramite crack e keygen, che permette di rubare numerosi dati dai browser e dai wallet di criptovalute.

Fonte: Punto Informatico