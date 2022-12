Notebook con Windows 11, 12GB RAM e 256GB SSD: 269€ in offerta Amazon

26 December 2022 – 16:15

Su Amazon puoi acquistare questo notebook con Windows 11 preinstallato, 12GB di RAM e 256GB di SSD a soli 269,99 euro.

The post Notebook con Windows 11, 12GB RAM e 256GB SSD: 269€ in offerta Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico