iPhone 14 Pro: errori di design e ondata COVID-19

26 Dicembre 2022 – 19:45

Apple ha dovuto eliminare il supporto al ray tracing nel chip A16 Bionic, mentre la nuova ondata di COVID-19 in Cina ha rallentato la produzione.

