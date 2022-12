Digitale terrestre: con il Decoder Humax torni a vedere tutti i canali

26 Dicembre 2022 – 13:45

Sbrigati perché su Amazon, solo per oggi, acquisti il Decoder Humax a un prezzo fantastico aggiornandoti al nuovo digitale terrestre.

The post Digitale terrestre: con il Decoder Humax torni a vedere tutti i canali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico