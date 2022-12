Milano, le residenze virtuali portano alla luce gli invisibili che vivono in città

25 December 2022 – 17:30

Oltre seimila le iscrizioni al progetto nato per dare alle persone senza fissa dimora la possibilità di accedere ai servizi fondamentali, dall’assistenza sanitaria alle comunicazioni, ma oggi usato anche da chi non ha un contratto d’affitto regolare o vive in un posto letto

Fonte: Wired