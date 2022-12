LastPass hackerato e password a rischio: cosa fare?

24 December 2022 – 16:22

Password a rischio per chi utilizza il servizio di password manager LastPass. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda, cambiare subito è opportuno.

