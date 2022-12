False VPN su Android ancora in circolazione, ecco cosa fare

24 December 2022 – 16:09

False VPN di SecureVPN sfruttate dal famigerato gruppo APT Bahamut per lanciare i suoi attacchi malware. Come difendersi con NordVPN.

The post False VPN su Android ancora in circolazione, ecco cosa fare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico