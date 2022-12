Dati Twitter online, indagine della DPC irlandese

24 December 2022 – 19:06

Il garante della privacy irlandese ha avviato un’indagine sul furto dei dati di circa 5,4 milioni di utenti Twitter, pubblicati online a fine luglio.

