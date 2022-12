Piattaforma Nazionale Dati: 50 milioni alle Regioni

23 Dicembre 2022 – 19:45

Disponibile un finanziamento di 50 milioni di euro per consentire a Regioni e Province autonome di caricare i dati sulla Piattaforma Digitale Nazionale.

The post Piattaforma Nazionale Dati: 50 milioni alle Regioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico