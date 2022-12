Perseverance deposita il primo campione di roccia

23 December 2022 – 16:10

Perseverance ha rilasciato sul terreno di Marte il primo contenitore in titanio con un campione di roccia ignea che verrà prelevato in caso di necessità.

