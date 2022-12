Elettricità e gas: sì agli aumenti per contratti scaduti

23 December 2022 – 13:14

Secondo il Consiglio di Stato, Iren e altre aziende possono aumentare i prezzi di elettricità e gas, se i contratti scadono prima del 30 aprile 2023.

