Apple Watch: il GPS dei modelli 2022 non dipende da iPhone

23 December 2022 – 12:08

Una pagina del supporto Apple informa che Apple Watch Ultra, Series 8 e SE 2 usano sempre il GPS integrato, anche in presenza dell’iPhone.

