Xbox Series S per Natale: sei ancora in tempo (sconto)

21 December 2022 – 16:07

Sei ancora in tempo per acquistare Xbox Series S e ricevere la console Microsoft a casa prima di Natale: approfitta dell’offerta su Amazon.

Fonte: Punto Informatico