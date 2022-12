NASA InSight: ultima immagine e fine della missione

21 December 2022 – 19:00

Dopo aver perso i contatti con InSight, la NASA ha comunicato ufficialmente che la missione del lander su Marte è terminata dopo quattro anni.

The post NASA InSight: ultima immagine e fine della missione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico