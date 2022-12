Il gioco di LEGO oggi è gratis: scaricalo subito

21 Dicembre 2022 – 19:45

Epic Games Store regala il gioco LEGO Builder’s Journey: è gratis fino a domani, aggiungilo alla tua libreria per scaricarlo quando vorrai.

Fonte: Punto Informatico