Fughe di DNS: Surfshark spiega come evitarle

21 December 2022 – 13:28

Cosa sono le fughe di DNS e perché sono considerate pericolose per la privacy? A spiegarcelo è Surfshark, che consiglia su come evitarle.

The post Fughe di DNS: Surfshark spiega come evitarle appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico