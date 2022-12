Elon Musk non sarà più CEO di Twitter

21 December 2022 – 10:04

Elon Musk ha confermato che rispetterà l’esito del sondaggio, ma lascerà il posto di CEO solo quando troverà un folle che accetterà il lavoro.

