Digitale terrestre: con il Decoder Thomson ricevi tutti i canali (19€)

21 December 2022 – 10:19

Torna a vedere tutti i canali TV in Mpeg4 e preparati al DVB-T2 con il Decoder Digitale Terrestre Thomson spendendo solamente 19€, anziché 32,90€.

The post Digitale terrestre: con il Decoder Thomson ricevi tutti i canali (19€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico