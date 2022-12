Dallo SPID alla CIE: non oggi, non domani

21 December 2022 – 10:03

L’esecutivo frena sul possibile addio a SPID in favore di una migrazione all’impiego della sola CIE per la gestione dell’identità digitale.

