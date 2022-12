Crittografia E2E per Gmail: c’è una soluzione più sicura?

21 December 2022 – 20:49

Google introdurrà, per ora in versione beta, la crittografia end-to-end in Gmail. Ma esistono altre soluzioni per garantire la privacy?

The post Crittografia E2E per Gmail: c’è una soluzione più sicura? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico