Carta YOU: la carta gratuita con pagamento frazionato flessibile

21 December 2022 – 16:30

Carta YOU è la carta di credito gratuita, che ti permette di scegliere se pagare gli acquisti subito oppure a rate in 7 settimane

The post Carta YOU: la carta gratuita con pagamento frazionato flessibile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico