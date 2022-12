Mastodon supera i 2,5 milioni di utenti attivi

20 December 2022 – 13:10

Il CEO e fondatore Eugen Rochko ha comunicato che ci sono oltre 2,5 milioni di utenti attivi ogni mese su Mastodon, prima alternativa a Twitter.

Fonte: Punto Informatico