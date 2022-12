macOS: Apple risolve una una falla scovata da Microsoft

20 December 2022 – 10:09

Microsoft ha trovato una falla in macOS che permette ai malintenzionati di bypassare Gatekeeper per distribuire malware sui Mac colpiti.

