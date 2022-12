Influenza e rimedi naturali: cosa dice la scienza

20 Dicembre 2022 – 18:20

La maggior parte di quelli comunemente usati non aiuta a prevenire il contagio. Lo zinco, se assunto per via orale, può ridurre la durata di alcuni sintomi, mentre per la prevenzione vaccino antinfluenzale e buone norme igieniche sono gli unici strumenti davvero utili

Fonte: Wired