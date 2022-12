Finom: molto più di un servizio di fatturazione elettronica

20 December 2022 – 16:00

Finom offre un servizio di fatturazione elettronica ma anche altro. Nata soltanto nel 2019, la fintech propone due conti molto convenienti.

The post Finom: molto più di un servizio di fatturazione elettronica appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico