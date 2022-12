Digitale terrestre: da oggi ti serve il decoder Edision Picco T265+

20 December 2022 – 9:55

Oggi è l’ultimo giorno per i canali del digitale terrestre in Mpeg2 perciò hai bisogno assolutamente del Decoder DVB-T2 Edision Picco T265+.

The post Digitale terrestre: da oggi ti serve il decoder Edision Picco T265+ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico