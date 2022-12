Amazon: accordo con l’Europa su tre casi antitrust

20 December 2022 – 16:08

La Commissione europea chiude le indagini avviate nel 2019 e 2020, dopo aver ricevuto chiari impegni da Amazon per eliminare le pratiche scorrette.

The post Amazon: accordo con l’Europa su tre casi antitrust appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico